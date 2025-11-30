В ООН предупредили о риске голода в пяти странах

Кобяков: В мире 735 миллионов человек столкнулись с голодом

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что в пяти странах в настоящее время существует риск голода. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кобякова, эта проблема наблюдается в секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и на Гаити. В целом 9,1 процента населения во всем мире столкнулись с голодом в текущем году, что составляет, по его словам, около 735 миллионов человек.

Этим людям, предупредил Кобяков, не хватает еды, чтобы удовлетворить хотя бы базовые физиологические потребности организма. Что касается конкретно сектора Газа, там в настоящий момент примерно два миллиона человек находятся под угрозой голодной смерти, заключил он.

Ранее Олег Кобяков также высказался по поводу возможного дефицита товаров в России. По его мнению, жителям страны не грозит такая проблема.