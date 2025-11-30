В России ответили на заявление Зеленского о единственной причине конфликта в лице Москвы

Сенатор Джабаров: Не найдя поддержки от США, Зеленский надеется на Европу

Не найдя поддержки от США, президент Украины Владимир Зеленский надеется на Европу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление украинского лидера о единственной причине конфликта в лице России.

«Я думаю, не найдя прямой поддержки со стороны американцев, Зеленский сейчас надеется исключительно на поддержку европейцев. Поэтому он будет стараться любой ценой перетянуть европейцев на свою линию, чтобы они поддержали Украину. Но, я думаю, что европейцы мало что могут сделать. До этого все, что они сделали, было насмарку. Ни один шаг европейцев не привел к улучшению ситуации относительно Украины», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, Зеленскому пора собирать чемоданы, а не с кем-то договариваться.

«[Бывший глава офиса президента Украины Андрей] Ермак уже как бы пошел на фронт. Я думал, что он просто прячется, а следующий — Зеленский. Потому что сейчас бойцы ВСУ массово сдаются. Они понимают, что крах ожидает их при такой политике, которую проводит Зеленский», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал единственной причиной конфликта Россию и призвал оказать еще больше давления на Москву.