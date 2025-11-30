Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:23, 30 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Зеленского о единственной причине конфликта в лице Москвы

Сенатор Джабаров: Не найдя поддержки от США, Зеленский надеется на Европу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Не найдя поддержки от США, президент Украины Владимир Зеленский надеется на Европу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление украинского лидера о единственной причине конфликта в лице России.

«Я думаю, не найдя прямой поддержки со стороны американцев, Зеленский сейчас надеется исключительно на поддержку европейцев. Поэтому он будет стараться любой ценой перетянуть европейцев на свою линию, чтобы они поддержали Украину. Но, я думаю, что европейцы мало что могут сделать. До этого все, что они сделали, было насмарку. Ни один шаг европейцев не привел к улучшению ситуации относительно Украины», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, Зеленскому пора собирать чемоданы, а не с кем-то договариваться.

«[Бывший глава офиса президента Украины Андрей] Ермак уже как бы пошел на фронт. Я думал, что он просто прячется, а следующий — Зеленский. Потому что сейчас бойцы ВСУ массово сдаются. Они понимают, что крах ожидает их при такой политике, которую проводит Зеленский», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал единственной причиной конфликта Россию и призвал оказать еще больше давления на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    Назван фаворит Гран-при Катара «Формулы-1»

    В российском городе пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

    Глава МИД Турции заявил о готовности России и Украины к мирному соглашению

    Лепс рассказал о планах завести детей с 19-летней невестой

    101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    В российском городе 45 домов оказались в зоне ЧС после серии атак

    Умеров удалил пост о начале встречи Украины и США

    Найденный шедевр Рубенса продали на аукционе за несколько миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости