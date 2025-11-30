Бывший СССР
Зеленский назвал единственную причину конфликта

Зеленский: Россия — единственная причина этой войны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственную причину конфликта с Россией и призвал оказать еще большее давление на страну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На неделе будет много работы с партнерами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — порассуждал он.

Также украинский лидер проинформировал, что недавно разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом. Зеленский выразил ему благодарность за поддержку Киева. Кроме того, он рассказал собеседнику о ходе подготовки делегации к переговорам в США и о сигналах, которые Украина получила от Вашингтона.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского призраком президента. По его словам, он в стране уже ничем не управляет.

