В России предложили выплачивать зарплату за материнство

Депутат Миронов: Неработающие матери должны иметь право на родительскую зарплату

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что неработающие матери, занимающиеся воспитанием детей, должны иметь право на «родительскую зарплату». Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, размер заработной платы должен быть не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. «Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», — сказал он.

Депутат добавил, что средства следует выплачивать на каждого ребенка до его совершеннолетия. «Материнский труд имеет огромное значение, — не только в масштабах семьи, но для всего государства», — подчеркнул Миронов.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предполагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми в преддверии Дня знаний. Такая выплата могла пойти бы на учебные пособия, форму, канцелярские принадлежности.