В России предрекли отставку Зеленского вслед за Ермаком

Сенатор Никонорова: Зеленского могут отправить в отставку его кураторы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidentia / Pool / Globallookpress.com

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова предрекла, что кураторы могут отправить президента Украины Владимира Зеленского в отставку вслед за бывшим руководителем его офиса Андреем Ермаком. Ее слова передает ТАСС.

По словам Никоноровой, Зеленскому уже сейчас припоминают слова, сказанные в одном из интервью, об уходе в отставку только вместе с Ермаком. После потери последним должности позиции украинского лидера пошатнулись, убеждена она.

«Зеленский вынужден сейчас особо тщательно во всем подчиняться кураторам, поскольку уже давно нелегитимен на своем посту. Один акт неповиновения может привести к мгновенному лишению занимаемой им должности», — заключила сенатор.

Ранее отставку Андрея Ермака прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала его увольнение пиар-ходом Киева.

