В российском регионе мужчина с ножом напал на полицейских

МВД: В Дагестане мужчина с ножом напал на полицейских на КПП

В Дербентском районе Дагестана мужчина с ножом напал на полицейских на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Джемикентский». Об этом сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел вечером 30 ноября. Правоохранители применили оружие в соответствии с законом «О полиции», среди них никто не пострадал.

Нападавший получил несовместимое с жизнью ранение, скорая помощь не успела довезти его до больницы. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

В сентябре в Москве арестовали двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД. По данным следствия, двое мужчин пытались помешать работе сотрудников дорожной инспекции при эвакуации автомобиля и напали на них. Один человек получил телесные повреждения.

