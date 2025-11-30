Экс-командир «Айдара» Дикий: ВСУ дожмут до весны, если не подписать мирный план

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение еще до весны, если прямо сейчас Киев не начнет совершать шаги в направлении мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил экс-командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий, видео с ним публикует Telegram-канал «Чесні новини України».

«Нас до весны дожмут, если мы не подпишем мирный план [предложенный Вашингтоном] и оставим все, как есть в плане мобилизации и пополнения армии», — подчеркнул Дикий.

Ранее итальянское издание l'AntiDiplomatico написало, что поражение Киева на фронте становится все более очевидным. На фоне этого западные страны из страха потерять все повышают ставки, начав «зомби-войну» против России.