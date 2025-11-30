Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:56, 30 ноября 2025Бывший СССР

Залужный оценил условия мирного соглашения

Экс-главком ВСУ Залужный: Условия мирного соглашения не становятся лучше
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: IMAGO / Pool / Ukrainian Presidenti / Global Look Press

Условия мирного соглашения не становятся лучше. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действующий посол республики в Великобритании Валерий Залужный, передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы, украинцы, конечно, хотим полной победы – распада Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в качестве главы делегации на мирных переговорах с США и Россией. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР арестовали летевших в Россию мужчин

    В МИД Турции заявили об угрозе безопасности судоходству после атаки на танкеры

    Залужный оценил условия мирного соглашения

    Трамп похвастался победой в одной игре

    В Вышгороде загорелось предприятие после атаки ВС России

    Мерц счел удачей рождение в Западной Германии

    Силовики сообщили о нежелании ВСУ выполнять задачи на одном направлении

    Захарова и рэпер Птаха выпустили трек

    Экс-главком ВСУ поддержал мир без победы над Россией

    Сийярто резко ответил Мерцу после критики Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости