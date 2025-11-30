Бывший СССР
21:35, 30 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский сделал загадочное заявление о скорых переменах после разговора с генсеком НАТО

Зеленский после разговора с Рютте заявил, что многое может измениться в эти дни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сделал загадочное заявление о скорых переменах после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте. Он написал в Telegram-канале, что в эти дни многое может измениться.

«Я говорил с Марком Рютте, и мы еще будем разговаривать в ближайшие дни. Дни важные, и многое может измениться», — заявил политик. Он не пояснил, какие именно изменения имеет в виду.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своей непримиримой позицией по вопросу уступок России мешают президенту США Дональду Трампу подтолкнуть Украину и Россию к скорейшему заключению мирной сделки.

