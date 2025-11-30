Спорт
21:48, 30 ноября 2025Спорт

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 69-й минуте забил Нино.

Таким образом, после 17 матчей «Зенит» набрал 36 очков и поднялся на третье место в таблице, а «Рубин» с 23 очками остался седьмым. Лидирует «Краснодар» с 37 очками.

В следующем туре «Зенит» 6 декабря примет «Акрон», а «Рубин» в тот же день сыграет на выезде с «Ростовом».

