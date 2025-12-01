Российское посольство заявило о давлении США на Турцию

Посольство РФ в Анкаре: США давят на Турцию из-за закупок нефти и газа из России

США усиливают давление на Турцию из-за закупок российских нефти и газа, рассказали в посольстве России в Анкаре. Об этом пишет газета «Известия».

В диппредставительстве отметили, что Запад навязывает свои идеи другим странам в порядке вещей. «Давление на Турецкую Республику со стороны США в этом вопросе, конечно, неуклонно возрастает», — отметили в посольстве.

По словам дипломатов, попытки американской стороны ограничить энергетическое сотрудничество Москвы и Анкары носят все признаки «нечестной конкуренции».

В посольстве добавили, что Россия и Турция находятся в постоянном контакте, сотрудничество идет в сфере нефти, поставок газа, строительства АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.

Ранее сообщалось, что РФ и Турция ведут переговоры о поставках газа на фоне давления США.