Девушка встретила мужчину, через четыре часа вышла замуж и тут же потратила все его деньги

В Китае девушка вышла замуж за мужчину через четыре часа после первого свидания

Житель китайской провинции Хунань встретился с незнакомой девушкой и тут же женился на ней. К концу месяца она потратила все его деньги, пишет издание South China Morning Post.

Когда 40-летний Хуан Чжунчэн направлялся на свидание вслепую, его неожиданно стали осаждать свахи. «По дороге внезапно объявились восемь свах. Всего девять, если считать сваху из моей деревни. И все рекомендовали одну и ту же невесту», — рассказал он.

На свидании он впервые встретил девушку, которую ему советовали. Она очень хотела выйти замуж в тот же день. Хуан не возражал. «Все случилось так быстро, — вспоминает мужчина. — Я весь день был как в тумане». Через четыре часа после встречи пара оформила брак. После этого они остановились в гостинице и в первый и единственный раз занялась сексом.

Хуан и его новая жена провели вместе лишь два дня, затем она убедила его уехать за заработком в провинцию Гуандун и начала под разными предлогами выпрашивать деньги. Через месяц после свадьбы у Хуана закончились накопления. «Она одна потратила 240 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей), — сетует он. — Мы познакомились 21 августа, а к 8 сентября, то есть меньше чем через месяц, все уже было израсходовано».

Ранее сообщалось, что житель Китая обиделся на членов семьи за то, что они выбрали ему некрасивую невесту. Мужчина не смог самостоятельно найти спутницу жизни, так как не имеет стабильного заработка.

