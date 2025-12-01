Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 1 декабря 2025Из жизни

Девушка встретила мужчину, через четыре часа вышла замуж и тут же потратила все его деньги

В Китае девушка вышла замуж за мужчину через четыре часа после первого свидания
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Michaelpuche / Shutterstock / Fotodom

Житель китайской провинции Хунань встретился с незнакомой девушкой и тут же женился на ней. К концу месяца она потратила все его деньги, пишет издание South China Morning Post.

Когда 40-летний Хуан Чжунчэн направлялся на свидание вслепую, его неожиданно стали осаждать свахи. «По дороге внезапно объявились восемь свах. Всего девять, если считать сваху из моей деревни. И все рекомендовали одну и ту же невесту», — рассказал он.

На свидании он впервые встретил девушку, которую ему советовали. Она очень хотела выйти замуж в тот же день. Хуан не возражал. «Все случилось так быстро, — вспоминает мужчина. — Я весь день был как в тумане». Через четыре часа после встречи пара оформила брак. После этого они остановились в гостинице и в первый и единственный раз занялась сексом.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Хуан и его новая жена провели вместе лишь два дня, затем она убедила его уехать за заработком в провинцию Гуандун и начала под разными предлогами выпрашивать деньги. Через месяц после свадьбы у Хуана закончились накопления. «Она одна потратила 240 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей), — сетует он. — Мы познакомились 21 августа, а к 8 сентября, то есть меньше чем через месяц, все уже было израсходовано».

Ранее сообщалось, что житель Китая обиделся на членов семьи за то, что они выбрали ему некрасивую невесту. Мужчина не смог самостоятельно найти спутницу жизни, так как не имеет стабильного заработка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

    Samsung начнет экономить на смартфонах

    Дуа Липа прошлась на камеру в прозрачном платье

    Украине не удалось согласовать с американцами гарантии безопасности

    Водитель продюсера «Ласкового мая» дал на него показания

    На кладбищах США появились пустые могилы американских наемников

    В России заявили о снижении числа новых случаев ВИЧ

    Девушка встретила мужчину, через четыре часа вышла замуж и тут же потратила все его деньги

    Мужчина бросил взгляд на машину племянника и заподозрил его в страшном преступлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости