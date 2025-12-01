Мир
09:02, 1 декабря 2025

Европейцам указали на «торжество недальновидности» в вопросе Украины

Politico: ЕС демонстрирует нерешительность в вопросах поддержки Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Европейский союз (ЕС) демонстрирует нерешительность в вопросах финансовой поддержки Украины. Об этом заявил директор Института ЕС по изучению проблем безопасности и бывший советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Стивен Эвертс в статье для Politico.

«В финансовом плане Европа проваливает поставленный самой себе экзамен. Украине требуется около 70 миллиардов евро в год — и да, это большая сумма, но она составляет всего 0,35 процента ВВП ЕС. Это в пределах коллективных возможностей Европы», — отметил эксперт.

При этом, по словам Эвертса, страны Европы уже несколько месяцев не могут прийти к общему решению о том, как использовать замороженные российские активы или какие альтернативные источники финансирования могли бы реально поддержать Украину. «Вместо этого мы стали свидетелями нерешительности и торжества недальновидности», — подчеркнул он.

Ранее Эвертс выразил мнение, что ЕС оказался в ситуации, когда ему сложнее играть ключевую роль даже в вопросах собственной безопасности. «Европа теряет уверенность, погружается в фатализм и оправдывает свою пассивность успокаивающей мыслью о том, что у нее нет реального выбора, поскольку ее позиции слабы», — написал аналитик.

