Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 1 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Европу уличили в действиях против интересов Украины

Депутат Чепа: Европа действует против интересов Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРусофобия в Европе:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Европейские страны, выступая за продолжение конфликта и навязывая Киеву нереалистичные сценарии урегулирования, действуют против интересов Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Европа, очевидно, очень хочет вернуться в переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта. Но она хочет сделать это, исходя только из собственных интересов. А они не совпадают ни с интересами России, ни с США. И, более того, даже с интересами Украины. Навязывая Киеву свое видение этого процесса, европейская сторона становится просто непродуктивна в этом переговорном треке», — считает политик.

Он допустил, что страны союза могли бы вернуться в процесс урегулирования и принести пользу на этом пути, но только при условии смены руководства.

«Сменится руководство — может, поменяется и политика. Но русофобия мешает прогрессивному развитию этих стран», — заключил Чепа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа уже использовала все шансы на участие в мирных переговорах. Он также обвинил ее в срыве предыдущих договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok