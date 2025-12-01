Депутат Чепа: Европа действует против интересов Украины

Европейские страны, выступая за продолжение конфликта и навязывая Киеву нереалистичные сценарии урегулирования, действуют против интересов Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Европа, очевидно, очень хочет вернуться в переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта. Но она хочет сделать это, исходя только из собственных интересов. А они не совпадают ни с интересами России, ни с США. И, более того, даже с интересами Украины. Навязывая Киеву свое видение этого процесса, европейская сторона становится просто непродуктивна в этом переговорном треке», — считает политик.

Он допустил, что страны союза могли бы вернуться в процесс урегулирования и принести пользу на этом пути, но только при условии смены руководства.

«Сменится руководство — может, поменяется и политика. Но русофобия мешает прогрессивному развитию этих стран», — заключил Чепа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа уже использовала все шансы на участие в мирных переговорах. Он также обвинил ее в срыве предыдущих договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.