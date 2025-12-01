Фон дер Ляйен сделала объявление о переговорах по Украине

Фон дер Ляйен: Лидеры ЕС добились прогресса в переговорах по Украине

Европейские лидеры добились хорошего прогресса в урегулировании конфликта на Украине по итогам переговоров в Париже. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Сегодня состоялась хорошая дискуссия с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, который встретился с [главой Франции Эммануэлем] Макроном и другими европейскими лидерами», — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа намерена представить свои предложения по урегулированию на этой неделе.

Ранее Зеленский назвал территориальный вопрос самым сложным в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, обсуждение этого вопроса длилось шесть часов и в настоящее время мирный план по Украине, предложенный Вашингтоном, «выглядит уже лучше».