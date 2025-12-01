Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 1 декабря 2025Ценности

Известная актриса снялась топлес

Американская актриса Тэрин Мэннинг снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @brandonliberati

Известная американская актриса и певица, солистка электронного дуэта Boomkat Тэрин Мэннинг снялась в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» разместила снимок, на котором предстала топлес, прикрыв руками обнаженную грудь.

При этом она продемонстрировала татуировки на руках. В то же время звезда завила светлые волосы в локоны и нанесла макияж в нейтральных тонах.

В январе в сети испугались за здоровье известной актрисы из-за фото с царапинами на руках. Тэрин Мэннинг сидела на крышке багажника серебристого автомобиля в белом наряде, который включал в себя кофту на молнии, спортивные брюки, кеды и футболку с названием панк-группы Suicidal Tendencies («Суицидальные наклонности»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе произошел мощный взрыв

    Россияне стали массово жаловаться на сроки ремонта машин

    Известная актриса снялась топлес

    Трамп прокомментировал приказ Хегсета «добивать выживших»

    Появилось видео после взрыва в многоэтажном доме в российском городе

    Россиянин напал на чиновницу из-за телок

    Российские войска уничтожили технику иностранных наемников рядом с границей России

    Европейцам указали на «торжество недальновидности» в вопросе Украины

    Россиянка описала первые впечатления от Бали фразой «разочарование века»

    Xiaomi заменит людей роботами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости