На Западе отреагировали на слова адмирала НАТО об ударе по России

Журналист Фази назвал безумием слова адмирала НАТО Драгоне об ударе по России

Журналист Томас Фази осудил заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения Североатлантическим альянсом нанесения упреждающего удара по России. Фази прокомментировал слова Драгоне в социальной сети X.

«Абсолютное безумие», — отреагировал он.

Журналист добавил, что Запад уже наносит удары по РФ, так как любые действия Киева против российской территории возможны лишь благодаря технической и логистической поддержке западных государств.

Ранее Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. При этом, по его словам, принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.