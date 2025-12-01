Реклама

21:09, 1 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на слова адмирала НАТО об ударе по России

Журналист Фази назвал безумием слова адмирала НАТО Драгоне об ударе по России
Марина Совина
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Журналист Томас Фази осудил заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения Североатлантическим альянсом нанесения упреждающего удара по России. Фази прокомментировал слова Драгоне в социальной сети X.

«Абсолютное безумие», — отреагировал он.

Журналист добавил, что Запад уже наносит удары по РФ, так как любые действия Киева против российской территории возможны лишь благодаря технической и логистической поддержке западных государств.

Ранее Драгоне заявил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. При этом, по его словам, принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.

