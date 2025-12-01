Бывший СССР
Пленный из ВСУ рассказал о коррупции и поборах в его бригаде

Пленный из ВСУ рассказал, что комбриг ежемесячно собирал с бойцов 20 тыс. гривен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены каждый месяц переводить своему командиру по 20 тысяч гривен (около 37 тысяч рублей). Об этом сообщил солдат, попавший в российский плен под Волчанском. Его слова приводит ТАСС.

«В бригаде коррупция, поборы, большую часть обмундирования покупали за свой счет, [в том числе] бронежилеты. Деньги сбрасывали на карточку командиру бригады Кузьмину Максиму Александровичу», — рассказал боец.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что к ней регулярно обращаются солдаты ВСУ, жалуясь на поборы в военных частях.

