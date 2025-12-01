Поляки пожаловались на превращение Варшавы в гетто из-за украинских банд

Свентокшиский парк в центре Варшавы превратился в криминальное гетто и место драк из-за банд молодых украинских мигрантов. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

«15 ноября, по подсчетам стражей порядка, в драке участвовали примерно 50 человек, многие из которых были с холодным оружием», — отмечает издание.

По имеющейся информации, полицейские только за десять месяцев текущего года 946 раз были вынуждены приезжать в Свентокшиский парк.

Ранее польская полиция рассказала, что украинские мафиози устанавливают жесткие порядки в Варшаве и кичатся перед поляками роскошным образом жизни.