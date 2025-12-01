Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 1 декабря 2025Мир

Поляки пожаловались на превращение Варшавы в гетто из-за украинских банд

Gazeta Wyborcza: Центр Варшавы превратился в гетто из-за банд с Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Свентокшиский парк в центре Варшавы превратился в криминальное гетто и место драк из-за банд молодых украинских мигрантов. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

«15 ноября, по подсчетам стражей порядка, в драке участвовали примерно 50 человек, многие из которых были с холодным оружием», — отмечает издание.

По имеющейся информации, полицейские только за десять месяцев текущего года 946 раз были вынуждены приезжать в Свентокшиский парк.

Ранее польская полиция рассказала, что украинские мафиози устанавливают жесткие порядки в Варшаве и кичатся перед поляками роскошным образом жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Превратились в кирпичи». Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться

    В Раде предложили кандидата на пост главы офиса Зеленского

    Определен фактор повышения риска выпадения волос

    Девушка показала внешность после неудачной стрижки с фразой «самый травмирующий опыт»

    Трехкратная обладательница «Золотого мяча» сломала ногу на тренировке

    Денежная компенсация пострадавшей смягчила наказание для насильника из российского города

    Стало известно о запрете выезда Ермака с Украины

    В Саудовской Аравии спрогнозировали взрывной рост турпотока в Россию

    Продажи Tesla на нескольких ключевых рынках резко упали

    Россиянам назвали три ранних и при этом часто игнорируемых симптома проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости