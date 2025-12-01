Предсказана вероятная судьба Ермака после отставки

Политолог Жарихин: Следователи могут отказаться от преследования Ермака

Судьба экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака может быть не такой тяжелой, как кажется сейчас, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин. Он допустил, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут отказаться от дальнейшего преследования Ермака.

«Ермак ушел в отставку, и, насколько я понимаю, для НАБУ и тех, кто руководит этой организацией из-за океана, именно это было самым главным — чтобы он ушел. Поэтому не исключаю, что следователи могут ослабить хватку, и эта история для экс-главы офиса президента не закончится тюремным сроком», — сказал Жарихин.

Он подчеркнул, что целью коррупционного скандала на Украине было отстранение Ермака от власти и принятия решений, теперь же он неопасен ввиду отсутствия поддержки, ограниченности ресурсов и наличия рычагов давления.

«Он перестал быть всесильным руководителем. Так что вполне возможно, что до конца его решат не дожимать. Может, ему и хотелось бы организовать какой-то переворот, но вряд ли это удастся. У него нет поддержки ни внутри страны, ни за ее пределами», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на выезд Ермака. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого сообщалось, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса Владимира Зеленского. За несколько часов до этого к нему с обысками пришли следователи НАБУ.