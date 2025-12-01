Реклама

19:21, 1 декабря 2025Россия

Прибывшего на вызов российского медика едва не растерзали собаки

«112»: В Томске прибывшего на вызов медика едва не растерзали две собаки
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Томске медика, прибывшего на вызов, едва не растерзали две собаки, которых хозяйка жилища выпустила без намордников. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Российский фельдшер получил травмы. Агрессивных животных натравила на него владелица жилья.

Как утверждает «112», очевидцам происшествия пришлось спрятаться в домах. Местные жители уже давно жалуются на псов. По их версии, хозяева пьют и не следят за четвероногими.

До этого сообщалось, что в Подмосковье аляскинский маламут напал на младенца. Ребенка спасти не удалось. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Еще раньше в Красноярском крае десятилетнего школьника с ранами нашли в поле бездыханным.

