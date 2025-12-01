Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:13, 1 декабря 2025Наука и техника

Привычное растение назвали перспективным противораковым средством

Nutrients: Экстракты одуванчика мешают распространению раковых клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: bedneyimages / Freepik

Китайские исследователи проанализировали десятки современных работ об одуванчике и его экстрактах и пришли к выводу: это обычное поле­вое растение может стать базой для новых, более мягких противораковых средств. Обзор опубликован в журнале Nutrients и обобщает данные по раку груди, легких, печени, желудка, кишечника и ряду других опухолей.

Авторы подробно разбирают, какие вещества в одуванчике «работают» против рака. Ключевыми называют тритерпеноиды, полисахариды, флавоноиды и фенольные кислоты. В экспериментах на клетках и животных эти компоненты замедляли деление опухолевых клеток, тормозили их переход в фазу активного роста и мешали раковым клеткам мигрировать и образовывать метастазы.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Часть работ показывает, что экстракты одуванчика вмешиваются в ключевые сигнальные пути опухоли: блокируют молекулы, связанные с выживанием и устойчивостью раковых клеток, нарушают патологический обмен глюкозы, влияют на метаболизм жиров и железа, а также снижают выработку факторов, стимулирующих рост сосудов, питающих опухоль. Важно, что при этом в доклинических моделях одуванчик почти не повреждал здоровые клетки, что делает его перспективным кандидатом для препаратов с более мягким профилем побочных эффектов.

Отдельное направление — сочетание одуванчика с уже существующими химиопрепаратами. В ряде экспериментов экстракты растения усиливали эффект стандартных лекарств и одновременно снижали их токсичность для сердца и других органов.

При этом ученые подчеркивают: пока большинство данных получено на клеточных линиях и животных моделях. До реальных лекарств далеко — нужны фармакокинетические исследования и масштабные клинические испытания.

Ранее ученые обнаружили, что полифенолы из ягод могут поддерживать минеральную плотность костей и снижать активность клеток, разрушающих костную ткань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ведущим вузам России объявили предостережения. Что за нарушения там нашли?

    63-летняя Деми Мур раскрыла отношение к старению фразой «замечательное время»

    На Украине захотели разместить ядерное оружие

    Россиянин нашел выход из депрессии и попал под следствие

    Совбез России заявил о готовности сотрудничать с США по кибербезопасности

    Женщина клонировала любимую собаку и пожалела об этом

    Названа роль генерала Суровикина в СВО

    Привычное растение назвали перспективным противораковым средством

    Адмирал НАТО призвал ответить на удары Украины по танкерам

    Раскрыт итог по громкому делу о расправе над депутатом Ильей Кивой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости