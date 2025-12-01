Привычное растение назвали перспективным противораковым средством

Nutrients: Экстракты одуванчика мешают распространению раковых клеток

Китайские исследователи проанализировали десятки современных работ об одуванчике и его экстрактах и пришли к выводу: это обычное поле­вое растение может стать базой для новых, более мягких противораковых средств. Обзор опубликован в журнале Nutrients и обобщает данные по раку груди, легких, печени, желудка, кишечника и ряду других опухолей.

Авторы подробно разбирают, какие вещества в одуванчике «работают» против рака. Ключевыми называют тритерпеноиды, полисахариды, флавоноиды и фенольные кислоты. В экспериментах на клетках и животных эти компоненты замедляли деление опухолевых клеток, тормозили их переход в фазу активного роста и мешали раковым клеткам мигрировать и образовывать метастазы.

Часть работ показывает, что экстракты одуванчика вмешиваются в ключевые сигнальные пути опухоли: блокируют молекулы, связанные с выживанием и устойчивостью раковых клеток, нарушают патологический обмен глюкозы, влияют на метаболизм жиров и железа, а также снижают выработку факторов, стимулирующих рост сосудов, питающих опухоль. Важно, что при этом в доклинических моделях одуванчик почти не повреждал здоровые клетки, что делает его перспективным кандидатом для препаратов с более мягким профилем побочных эффектов.

Отдельное направление — сочетание одуванчика с уже существующими химиопрепаратами. В ряде экспериментов экстракты растения усиливали эффект стандартных лекарств и одновременно снижали их токсичность для сердца и других органов.

При этом ученые подчеркивают: пока большинство данных получено на клеточных линиях и животных моделях. До реальных лекарств далеко — нужны фармакокинетические исследования и масштабные клинические испытания.

