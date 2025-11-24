Наука и техника
Найдено природное средство для укрепления костей

Nutrients: Полифенолы из ягод помогают поддерживать прочность костей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Полифенолы из ягод могут поддерживать прочность костей. К такому выводу пришли ученые Университета Милана и Университета Павии, проанализировав 19 работ — от клинических исследований до экспериментов на животных и клеточных моделях. Статья опубликована в Nutrients.

В наблюдательных исследованиях более высокий рацион антоцианов — ключевых полифенолов ягод — был связан с большей минеральной плотностью костей (BMD). Небольшие клинические испытания с черникой и черной смородиной также показали умеренные улучшения BMD и отдельных маркеров костного обмена, однако результаты были непоследовательными.

В экспериментах ягодные экстракты снижали активность остеокластов (клеток, разрушающих кость), усиливали работу остеобластов и защищали костную ткань от воспалительного и оксидативного стресса.

Тем не менее авторы подчеркивают: клиническая база ограничена малыми выборками и короткими сроками наблюдения. Надежных данных о снижении риска переломов нет. Поэтому ягоды пока можно рассматривать лишь как потенциально полезное дополнение к стандартной профилактике остеопороза, а не как самостоятельную меру.

Ранее ученые выяснили, что ежедневное употребление двух золотистых киви заметно улучшает настроение и снижает стресс у людей с низким уровнем витамина C.

