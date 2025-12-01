Продажи Tesla на нескольких ключевых рынках резко упали

Reuters: Продажи Tesla упали в Дании, Швеции и Франции, но выросли в Норвегии

Ноябрьские продажи автомобилей Tesla во Франции упали на 58 процентов, до 1 тысячи 593 штук. Об этом сообщило Reuters.

Кроме того, реализация этих транспортных средств в Швеции сократилась на 59 процентов (1466 проданных электрокаров) и на 49 процентов в Дании (534 машины). Однако в Норвегии продажи почти утроились и дошли до 6 тысяч 215 автомобилей.

Агентство обратило внимание, что хотя глава Tesla Илон Маск смягчил свою правую риторику, которая в свое время настроила против него многих европейских потребителей, положение компании на этом рынке так и не восстановилось. Одной из причин этого стала растущая конкуренция со стороны китайских производителей и устаревание модельного ряда Tesla. Опрос, проведенный аналитической компанией Escalent, показал что 38 процентов считают бренд Tesla отставшим по дизайну, качеству и привлекательности.

Ранее сообщалось, что с падением продаж столкнулся и главный конкурент Tesla на рынке электромобилей, китайская компания BYD. В ноябре 2025 года она поставила 480 тысяч 186 автомобилей, или на 5,3 процента меньше, чем год назад.