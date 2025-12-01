России предрекли победу в случае начала ядерного конфликта с НАТО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ победит в случае начала ядерного конфликта с НАТО

Россия победит в случае начала ядерного конфликта со странами НАТО. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью «Ленте.ру».

«Россия располагает более эффективной системой противоракетной обороны и наступательными системами, которые невозможно перехватить. Поэтому в случае обмена ударами, как бы трагично это ни было, Россия окажется в более выгодном положении», — сказал он.

По мнению Джонсона, опасность ядерного столкновения существует. Запад наращивает военные системы вблизи российских границ, создавая для России потенциальную ядерную угрозу.

Если западные страны пойдут по пути эскалации, Москва может быть вынуждена нанести превентивный удар по этим объектам. Это, в свою очередь, способно спровоцировать ответ НАТО и перейти в обмен ядерными ударами.

При этом эксперт подчеркнул, что ядерная война — это не тот сценарий, который ищет Россия.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник после этого подчеркнул, что НАТО продолжает раскручивать виток, ведущий к третьей мировой войне. Первым, по его словам, нанесет упреждающий удар тот, кто почувствует реальную угрозу с противоположной стороны.