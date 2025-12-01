России спрогнозировали вхождение в топ-5 экспортеров одного вида продукции

«Агроэкспорт»: РФ войдет в пятерку крупнейших экспортеров свинины по итогам года

По итогам этого года Россия может войти в пятерку крупнейших поставщиков свинины на глобальный рынок, вытеснив с пятой строчки Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков федерального центра «Агроэкспорт».

За 12 месяцев, ожидают эксперты, отечественные экспортеры смогут отправить на внешние рынки в общей сложности 380-390 тысяч тонн этого вида мяса. В случае реализации подобного сценария Россия займет пятую строчку в списке крупнейших мировых поставщиков.

Четверка лидеров в 2025 году останется неизменной, считают аналитики. Первое место за собой сохранят США, вторую строчку — Евросоюз (ЕС), третью — Бразилия, а четвертую — Канада. Российским же поставщикам будет по силам вытеснить Чили из пятерки лидеров, полагают в федеральном центре.

За первые десять месяцев 2025-го отечественные экспортеры отправили на внешние рынки свыше 324 тысяч тонн свиноводческой продукции. Главными импортерами российской свинины за отчетный период оказались Белоруссия, Вьетнам, Китай, Армения и Казахстан. В оставшуюся часть года экспорт может подрасти примерно на 56-66 тысяч, констатировали в организации.

На фоне наращивания экспортных отгрузок оптовая стоимость свинины в самой России стала заметно расти. К началу ноября цены на этот вид мяса в стране, отмечал управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов, все еще были на 15-20 процентов выше в годовом выражении. В результате россияне стали переходить на более дешевые виды мяса — в первую очередь, на курятину.