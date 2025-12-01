Россиянин нашел выход из депрессии и попал под следствие

Во Владимире осудят мужчину за культивирование грибов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 231 («Культивирование наркотикосодержащих растений в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 27-летний мужчина, ранее употреблявший наркотические вещества, впал в депрессию и обращался с этим к психологу. Но не получив от медиков устойчивого результата, решил самостоятельно найти выход из этого состояния.

Он решил начать употреблять псилоцебиновые грибы, но понимая, что свободно приобрести их невозможно, задумал начать их культивирование в домашних условиях. Для этого приобрел два сорта и оборудовал в квартире место под банки с субстратом, обеспечив необходимую влажность и освещение.

Сотрудники полиции выявили его противоправную деятельность и задержали мужчину. Грибы изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

