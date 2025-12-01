Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 1 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин нашел выход из депрессии и попал под следствие

Во Владимире осудят мужчину за культивирование грибов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Во Владимире осудят мужчину за культивирование грибов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 231 («Культивирование наркотикосодержащих растений в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 27-летний мужчина, ранее употреблявший наркотические вещества, впал в депрессию и обращался с этим к психологу. Но не получив от медиков устойчивого результата, решил самостоятельно найти выход из этого состояния.

Он решил начать употреблять псилоцебиновые грибы, но понимая, что свободно приобрести их невозможно, задумал начать их культивирование в домашних условиях. Для этого приобрел два сорта и оборудовал в квартире место под банки с субстратом, обеспечив необходимую влажность и освещение.

Сотрудники полиции выявили его противоправную деятельность и задержали мужчину. Грибы изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что конопля высотой с одноэтажный дом привела силовиков к россиянину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ведущим вузам России объявили предостережения. Что за нарушения там нашли?

    63-летняя Деми Мур раскрыла отношение к старению фразой «замечательное время»

    На Украине захотели разместить ядерное оружие

    Россиянин нашел выход из депрессии и попал под следствие

    Совбез России заявил о готовности сотрудничать с США по кибербезопасности

    Женщина клонировала любимую собаку и пожалела об этом

    Названа роль генерала Суровикина в СВО

    Привычное растение назвали перспективным противораковым средством

    Адмирал НАТО призвал ответить на удары Украины по танкерам

    Раскрыт итог по громкому делу о расправе над депутатом Ильей Кивой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости