Российские войска уничтожили технику иностранных наемников рядом с границей России

Российские войска уничтожили технику иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с государственной границей России. Об этом РИА Новости, рассказал российский оператор FPV-дрона с позывным Непома.

«Передали нам точку, сказали, что там заехали какие-то наемники западные, не знаю точно, из какой страны. Полетели, это достаточно тыловой район был у противника. Подтвердили и, соответственно, нанесли сразу поражение», — рассказал военный.

Он добавил, что в результате атаки российским войскам удалось уничтожить иностранный бронетранспортер.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили «Украинский легион» в Сумскую область. Отмечается, что командование украинских войск продолжает наращивать число расчетов беспилотников в регионе, чтобы попытаться сдержать наступление Российской армии.