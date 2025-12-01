Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 1 декабря 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили технику иностранных наемников рядом с границей России

РИА: ВС РФ уничтожили технику иностранных наемников рядом с госграницей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили технику иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с государственной границей России. Об этом РИА Новости, рассказал российский оператор FPV-дрона с позывным Непома.

«Передали нам точку, сказали, что там заехали какие-то наемники западные, не знаю точно, из какой страны. Полетели, это достаточно тыловой район был у противника. Подтвердили и, соответственно, нанесли сразу поражение», — рассказал военный.

Он добавил, что в результате атаки российским войскам удалось уничтожить иностранный бронетранспортер.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили «Украинский легион» в Сумскую область. Отмечается, что командование украинских войск продолжает наращивать число расчетов беспилотников в регионе, чтобы попытаться сдержать наступление Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе произошел мощный взрыв

    Перенесший рак журналист рассказал о борьбе с болезнью

    Россияне стали массово жаловаться на сроки ремонта машин

    Известная актриса снялась топлес

    Трамп прокомментировал приказ Хегсета «добивать выживших»

    Появилось видео после взрыва в многоэтажном доме в российском городе

    Россиянин напал на чиновницу из-за телок

    Российские войска уничтожили технику иностранных наемников рядом с границей России

    Европейцам указали на «торжество недальновидности» в вопросе Украины

    Россиянка описала первые впечатления от Бали фразой «разочарование века»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости