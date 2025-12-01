Российскую спутник-платформу RuVDSSat1 запустят до конца года

RuVDS: Спутник-платформу RuVDSSat1 планируется запустить 28 декабря

Российскую спутник-платформу RuVDSSat1 планируется вывести на околоземную орбиту аппаратом Mule 4T разработки конструкторского бюро «Пятое поколение» до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в компании RuVDS.

Там добавили, что, в свою очередь, ракета «Союз-2.1б» с аппаратом Mule 4T стартует 28 декабря. «На первом этапе состояние нашего спутника будет отслеживаться через материнский аппарат, но как только будут проверены все подсистемы, он отправится в самостоятельный полет», — сказал генеральный директор компании Никита Цаплин.

По его словам, спутник позволит, в частности, разработчикам тестировать собственные приложения непосредственно в космосе. Расчетные срок службы RuVDSSat1 — один год.

В декабре 2024-го агентству сообщили в RuVDS, что на втором российском спутнике компании, по своим размерам сопоставимым со спичечным коробком, впервые развернут панель управления виртуальными серверами фирмы Ispmanager.

Первый спутник-сервер RuVDS был запущен на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей космодрома Восточный в июне 2023 года.