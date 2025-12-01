Сосед рассказал о найденных мертвыми в гараже со школьницей россиянах

Сосед: Один из найденных мертвым со школьницей в гараже в Ленобласти — курьер

Один из мужчин, найденных мертвым в гараже в Выборгском районе Ленинградской области со школьницей, был курьером, другой перебивался случайными заработками. Об этом рассказал сосед россиян, передает 78.ru.

Россиянин в разговоре с журналистами допустил, что в закрытом помещении они «отдыхали». «Там же ремонтировали машину, она стоит без колес. Видимо, во время очередного ремонта они завели автомобиль, но не вывели выхлопную трубу на улицу», — поделился он.

Как оказались несовершеннолетние в гараже, еще предстоит выяснить. По сведениям издания, школьницы не имели родственных связей с мужчинами.

О происшествии в Ленобласти стало известно в понедельник, 1 декабря. Предположительно, в день инцидента один из мужчин арендовал гараж для того, чтобы привести в порядок свой автомобиль марки «Богдан». Школьницы также проводили там время.

Одну из них сумели спасти, ей начали оказывать помощь в больнице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.