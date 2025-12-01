Россия
10:24, 1 декабря 2025Россия

Сотрудница Усольцевой рассказала о последнем присланном перед бесследной пропажей видео

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Накануне бесследного исчезновения в тайге в Красноярском крае Ирина Усольцева прислала видео своей сотруднице Дарье Фурштейн. На нем она молча покачивается под фольклорную музыку, пишет aif.ru.

Речь идет о композиции «На горе калина» в исполнении Татьяны Поклад. Как обратило внимание издание, в варианте песни Поклад в середину каждого слова вставляется «бы-два» и меняется предыдущая гласная буква.

Как рассказала порталу певица, никакой мистики в этой музыке нет, хотя нередко слушатели воспринимают ее как нечто потустороннее. С ее слов, в песне рассказывается об обычных девушках, собирающих калину. А необычное звучание вызвано манерой исполнения, называемой «под язык», когда звуки музыкальных инструментов имитируются голосом.

«Ужасно, что на свое последнее видео пропавшая женщина поставила именно мою песню. Не могу представить, что она хотела этим сказать. Но предполагаю, что эта песня была близка ей на энергетическом уровне. Она нравится многим людям, которые интересуются духовными практиками», — отметила Поклад.

По ее мнению, в момент съемки Усольцева находится в приподнятом настроении и предвкушении чего-то хорошего и интересного. Никакого негатива певица на этих кадрах не увидела.

При этом психолог Светлана Бояринова, с которой пообщались журналисты издания, заметила усталость, опустошенность и отсутствие энергии в последнем видео Усольцевой. «В камеру она улыбается, но внутри грустит, возможны и слезы где-то на заднем плане», — пояснила она, добавив, что предпосылок к трагедии на видео нет.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее Фурштейн заявила, что семья Усольцевых могла пропасть на день раньше, чем считается.

    Все новости