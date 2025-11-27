Россия
12:37, 27 ноября 2025Россия

Появилась новая деталь в деле об исчезновении семьи Усольцевых

Сотрудница Усольцевой Фурштейн заявила, что семья могла пропасть на день раньше
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Семья Усольцевых могла пропасть на день раньше, чем считается. Новую деталь в деле об исчезновении супружеской пары с ребенком раскрыла SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн, пишет aif.ru.

Со слов сотрудницы, Усольцева перестала выходить в мессенджеры еще 27 сентября, хотя официальной датой бесследного исчезновения семьи в тайге Красноярского края считается 28 сентября.

«Она отправила мне несколько видео для публикации, а потом словно испарилась. Уже 28 сентября в 13:30 мое сообщение осталось недоставленным», — заявила Фурштейн.

Она охарактеризовала Усольцеву как счастливую и активную женщину, которая переменилась за несколько дней до исчезновения — стала подавленной и уставшей. По мнению сотрудницы, внезапная тишина была совершенно не в характере Ирины, которая всегда активно вела соцсети, особенно во время путешествий.

SMM-менеджер рассказала, что забила тревогу, когда 29 сентября Усольцева не вышла на работу, хотя была назначена встреча с несколькими клиентами.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Их следов не нашли до сих пор. Ранее сообщалось, что у предпринимателя Сергея Усольцева имелись проблемы в бизнесе — в частности, у компании имелись долги. Позднее стало известно, что при обыске в машине, оставленной на месте начала похода, обнаружили пакеты, женскую сумку, детское кресло и 300 тысяч рублей наличными, что могло свидетельствовать о намерении россиян вернуться к транспортному средству.

