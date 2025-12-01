Совбез России заявил о готовности сотрудничать с США по кибербезопасности

Храмов: Россия готова возобновить взаимодействие с США по кибербезопасности

Москва готова возобновить взаимодействие с США по кибербезопасности при наличии у Вашингтона соответствующего настроя. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил в интервью «Коммерсанту».

Храмов напомнил, что в 2021 году Россия и США вместе боролись с киберпреступниками. Результатом деятельности рабочей группы стала ликвидация международной группировки хакеров REvil.

«Но с марта 2022 года Белый дом в одностороннем порядке прекратил свое участие в деятельности этой рабочей группы и отказался от совместного обсуждения вопросов безопасности объектов критической информационной инфраструктуры», — рассказал он.

В то же время Храмов признал, что политически мотивированные страны Запада избирательно исполняют, а по большей части просто игнорируют запросы российской стороны.