Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 20 ноября 2025Мир

МИД России обвинил НАТО в кибератаках против России

Захарова: НАТО причастна к кибератакам против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

НАТО причастно в подготовке кибератак, осуществляемых Украиной против России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, расположенный в Таллине центр альянса по кибербезопасности стал полигоном по отработке операций в цифровом пространстве. «Военные и сотрудники спецслужб, хакеры, которые стоят на службе у Банковой, проходят там специальную подготовку, обучаются работе с инструментами проведения вредоносных операций в российском киберпространстве», — указала она.

Захарова подчеркнула, что это лишний раз доказывает непосредственную причастность военного блока «к проводимым киевским режимом компьютерным атакам». Она отметила, что такие атаки «вряд ли были бы возможны к осуществлению без помощи западных кураторов».

Ранее Совет безопасности России сообщил об увеличении числа кибератак на критическую инфраструктуру в стране. По данным агентства, в 2025 году количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру увеличилось в четыре раза.

На заседании Межведомственной комиссии Совбеза рассматривались вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, и ситуация в нынешнем году.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости