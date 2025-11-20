МИД России обвинил НАТО в кибератаках против России

Захарова: НАТО причастна к кибератакам против России

НАТО причастно в подготовке кибератак, осуществляемых Украиной против России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, расположенный в Таллине центр альянса по кибербезопасности стал полигоном по отработке операций в цифровом пространстве. «Военные и сотрудники спецслужб, хакеры, которые стоят на службе у Банковой, проходят там специальную подготовку, обучаются работе с инструментами проведения вредоносных операций в российском киберпространстве», — указала она.

Захарова подчеркнула, что это лишний раз доказывает непосредственную причастность военного блока «к проводимым киевским режимом компьютерным атакам». Она отметила, что такие атаки «вряд ли были бы возможны к осуществлению без помощи западных кураторов».

Ранее Совет безопасности России сообщил об увеличении числа кибератак на критическую инфраструктуру в стране. По данным агентства, в 2025 году количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру увеличилось в четыре раза.

На заседании Межведомственной комиссии Совбеза рассматривались вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, и ситуация в нынешнем году.