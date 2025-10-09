В России увеличилось количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру

Совет безопасности России сообщил об увеличении числа кибератак на критическую инфраструктуру в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в 2025 году количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру увеличилось в четыре раза.
На заседании Межведомственной комиссии Совбеза рассматривались вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, и ситуация в нынешнем году.
Ранее сообщалось, что зафиксированы массированные кибератаки на системы голосования.