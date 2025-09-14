Зафиксированы массированные кибератаки на системы голосования

Зафиксировано 99 DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования

Роскомнадзор зафиксировал в воскресенье 14 сентября 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и систему дистанционного электронного голосования, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил представитель Роскомнадзора Александр Ижко в информационном центре ЦИК. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 40 минут.

Напомним, что 14 сентября в России стартовал последний день выборов в рамках Единого дня голосования. Жители страны могут принять участие в выборах губернаторов, депутатов региональных парламентов и других чиновников.

Ранее, в начале сентября, DDoS-атакам подверглись веб-ресурсы Восточного экономического форума. За двое суток было зафиксировано три мощные атаки, которые удалось отразить в автоматическом режиме.