Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 14 сентября 2025Россия

Зафиксированы массированные кибератаки на системы голосования

Зафиксировано 99 DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роскомнадзор зафиксировал в воскресенье 14 сентября 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и систему дистанционного электронного голосования, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил представитель Роскомнадзора Александр Ижко в информационном центре ЦИК. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 40 минут.

Напомним, что 14 сентября в России стартовал последний день выборов в рамках Единого дня голосования. Жители страны могут принять участие в выборах губернаторов, депутатов региональных парламентов и других чиновников.

Ранее, в начале сентября, DDoS-атакам подверглись веб-ресурсы Восточного экономического форума. За двое суток было зафиксировано три мощные атаки, которые удалось отразить в автоматическом режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    В России рассказали об отсутствия общения с Виктором Аном

    Еще одна страна НАТО ограничит доступ детям в соцсетях

    Число жертв «революции зумеров» увеличилось

    Уехавшая в США звезда «Кухни» заработает миллионы рублей на курсах актерского мастерства

    Россиянам назвали три самых выгодных способа инвестирования сбережений

    Крокодил утащил престарелого мужчину

    Памфилова назвала число проголосовавших на выборах россиян

    Обновление Android превратило смартфоны в «кирпичи»

    Украинского порноактера не смогли депортировать из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости