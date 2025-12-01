Реклама

15:44, 1 декабря 2025Россия

Ведущим российским вузам объявили предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ, МГЛУ и ВолГАУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Рособрнадзор объявил предостережения ведущим российским вузам — Санкт-Петербургскому государственному и Московскому государственному лингвистическому университетам (СПбГУ и МГЛУ соответственно). Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС.

Также предостережение было направлено Волгоградскому государственному аграрному университету (ВолГАУ). Претензии Рособрнадзора связаны с нормативными актами вузов, которые противоречат федеральному законодательству.

СПбГУ занимает восьмое место в рейтинге World University Ranking, МГЛУ — 81 строчку.

Ранее, в августе 2025 года, предостережения были выписаны еще шестнадцати вузам, среди которых Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС.

