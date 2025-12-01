Трамп указал журналистам на низкий интеллект

Трамп пошутил, что журналисты бы не справились с когнитивным тестом

Американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета пошутил, что они бы не справились с проверкой умственных способностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент заявил, что прошел когнитивный тест, и его результаты оказались «блестящими». «У меня отличная оценка. Вы не смогли бы так. Вы тоже», — сказал Трамп представителям СМИ.

Он также отметил, что проходил МРТ, однако подчеркнул, что исследование было направлено не на проверку работы его мозга.

Ранее Трамп сообщал, что результаты его МРТ оказались идеальными.