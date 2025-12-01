Спорт
16:42, 1 декабря 2025Спорт

Трехкратная обладательница «Золотого мяча» сломала ногу на тренировке

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати получила тяжелую травму на тренировке национальной команды. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Уточняется, что спортсменка во время одного из упражнений неудачно приземлилась на ногу. Бонмати не смогла продолжить тренировку, а медики впоследствии диагностировали у нее перелом левой малоберцовой кости.

Срок восстановления испанки не уточняется. Она покинула расположение сборной Испании и отправилась на лечение в Барселону.

Бонмати три года подряд (с 2023 по 2025-й) становилась лауреатом премии «Золотой мяч», которая вручается лучшей футболистке мира. В составе сборной Испании она выигрывала чемпионат мира, а вместе с «Барселоной» трижды побеждала а Лиге чемпионов.

