Цыганова назвала расплатой народный гнев против Долиной

Певица Цыганова назвала расплатой критику Ларисы Долиной на фоне скандала

Певица Виктория Цыганова заявила, что считает расплатой народный гнев в адрес Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей квартиры артистки. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Цыганова раскритиковала высказывания первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко о том, что недовольство россиян направлено не против Долиной, а против решения суда. Артистка назвала Долину «завравшимся, бессовестным и аморальным человеком» и напомнила, что она всегда «вела себя вызывающе».

«Долина не снимает корону уже лет 20, судя по всплывающим видео. Чаша народного терпения переполнилась, а то, что сейчас происходит, — расплата», — подчеркнула Цыганова.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сравнил Долину с Иисусом Христом. Он заявил, что волна хейта, поднявшаяся после публикации решения по делу о квартире артистки, безосновательна. По его мнению, Долина, как и несостоявшаяся покупательница ее квартиры, стала заложницей обстоятельств, а прогремевшая история обнажила пробелы в законодательстве.