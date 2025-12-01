Мир
01:12, 1 декабря 2025

Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Положение дел с коррупцией на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, у Киева есть сложные проблемы.

«У них есть ситуация с коррупцией, это определенно не помогает», — назвал он фактор, мешающий урегулированию.

Ранее ABC News передавало, что президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с Трампом из-за обвинений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в адрес бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», в создании коррупционной схемы.

