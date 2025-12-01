Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:11, 1 декабря 2025Мир

На кладбищах США появились пустые могилы американских наемников

На кладбищах США появились пустые могилы наемников, воевавших за ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США из-за невозможности получить тела воевавших на стороне Украины американских наемников появляются пустые могилы, пишет РИА Новости.

Семья 23-летнего Роберта из штата Пенсильвания рассказала, что он погиб в текущем году. Родственники уточнили, что его не взяли в американскую армию из-за проблем со здоровьем. Из-за этого парень чувствовал, что потерял смысл жизни, работал ночным охранником и хотел стать военным.

Он вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ) весной 2024 года, а в январе 2025 года должен был вернуться в отпуск. Близкие отметили, что командование ВСУ отправило его в бой у Красноармейска (украинское название Покровск), где он погиб 3 января. Тело американца осталось на поле боя. В конце июля семья провела символическую церемонию прощания.

О похожем случае рассказала семья 22-летнего Уильяма из Северной Каролины, который был убит еще весной 2022 года. Так как его тело все еще не найдено, близкие провели церемонию прощания, установив на кладбище лишь табличку в память о погибшем.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили около 100 американских наемников в рядах ВСУ с начала СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

    Samsung начнет экономить на смартфонах

    Дуа Липа прошлась на камеру в прозрачном платье

    Украине не удалось согласовать с американцами гарантии безопасности

    Водитель продюсера «Ласкового мая» дал на него показания

    На кладбищах США появились пустые могилы американских наемников

    В России заявили о снижении числа новых случаев ВИЧ

    Девушка встретила мужчину, через четыре часа вышла замуж и тут же потратила все его деньги

    Мужчина бросил взгляд на машину племянника и заподозрил его в страшном преступлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости