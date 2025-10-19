ТАСС: ВС РФ уничтожили около 100 американских наемников в рядах ВСУ с начала СВО

ВС России с начала проведения спецоперации (СВО) уничтожили около сотни американских наемников, состоящих на службе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные приводит источник ТАСС в силовых структурах РФ.

«Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Он перечислил несколько имен американцев, уничтоженных недавно: Максимилиан Джейкоб Арнетт, Уильям Фрэнсис Макграт, Джейсон Катченаго, Александр Ли Клинг и Томас Райли Гамбургер. Некрологи военных размещены в украинской прессе и соцсетях иностранных подразделений ВСУ.

Ранее стало известно о воюющих в ВСУ агентах Mi6. По документам эти люди покинули армию, однако на самом деле они работают на британские вооруженные силы или разведслужбы.