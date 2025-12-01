Мир
09:45, 1 декабря 2025

В Британии возмутились из-за «бредовых» заявлений Залужного

Прауд: Залужный бредит не меньше Зеленского, говоря о ядерном оружии на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявления бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о размещении ядерного оружия в стране показывают, что он бредит не меньше президента республики Владимира Зеленского. С таким мнением выступил британский дипломат Иен Прауд в своем аккаунте социальной сети X.

«Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран — участниц альянса на Украине демонстрируют, что Залужный бредит не меньше Зеленского», — возмутился дипломат.

Прауд отметил, что «никто не согласится» принять такие гарантии безопасности.

Ранее Залужный допустил, что гарантиями безопасности Украины могут стать размещение на территории страны ядерного оружия или размещение крупного иностранного военного контингента, а также вступление Киева в НАТО. В то же время он заявил, что перечисленные им предложения сейчас не обсуждаются, а условия мирного урегулирования «не становятся лучше для Украины».

