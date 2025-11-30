Залужный назвал гарантию безопасности Украины

Залужный: Одной из гарантий безопасности Украины может стать ядерное оружие

Одной из гарантий безопасности Украины может стать размещение на ее территории ядерного оружия. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для британского издания The Telegraph.

«Вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России», — перечислил он возможные гарантии безопасности для страны.

По словам Залужного, формирование «безопасного и защищенного государства» фактически невозможно, если ему не будут предоставлены эффективные гарантии безопасности. В то же время он подчеркивал, что перечисленные им предложения сейчас не обсуждаются, а условия мирного урегулирования «не становятся лучше для Украины».

Ранее Валерий Залужный поддержал заключения мира без «полной победы» Украины над Россией. По его мнению, большинство конфликтов завершается или поражением обеих сторон, или уверенностью каждой из них в собственном успехе.