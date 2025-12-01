В Европе предостерегли США от «исторической ошибки» в отношении России

Еврокомиссар Макграт заявил о возможной исторической ошибке США в отношении РФ

Любая попытка «стереть прошлое» России в рамках потенциального соглашения по урегулированию конфликта на Украине станет для Соединенных Штатов «исторической ошибкой огромных масштабов». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт в интервью для издания Politico.

По мнению еврокомиссара, любые шаги президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине не должны обходить вопрос «возможной ответственности России» за якобы «совершенные преступления».

Таким образом, как отмечает издание, европейский чиновник установил новую красную линию для возможного мирного соглашения по Украине. «Они должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнул Макграт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о том, что страны Европы сорвали предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине.