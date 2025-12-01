В Раде раскритиковали одно решение Зеленского по переговорам в США

Депутат Рады Арьев раскритиковал назначение Умерова главой делегации в США

Депутаты Верховной Рады раскритиковали решение президента Украины Вадимира Зеленского назначить секретаря СНБО, экс-министра обороны Рустема Умерова главой делегации на переговорах в США. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Я не вижу вывода, сделанных Зеленским. Он уволил одного коррупционера и назначил главой переговорной группы другого», — сказал в беседе с изданием нардеп Владимир Арьев.

По его мнению, президент игнорирует профессионалов и назначает лояльных себе людей. Ему необходимо адаптироваться к реальным изменениям и учитывать требования народа, подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку.

В состав украинской делегации на переговорах с США по поводу прекращения боевых действий также вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

