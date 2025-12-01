В России опровергли запрет на ввоз праворульных машин

Разбирательство в суде Владивостока с испытательной лабораторией, которую лишили аккредитации, не затрагивало законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росаккредитацию.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что арбитраж Приморья якобы изменил правила выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и запретил ввоз в Россию праворульных и гибридных авто. Эти данные опровергли.

«Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории РФ транспортных средств с правым рулем», — отметили в ведомстве.

