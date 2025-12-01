В России призвали ввести одну меру против агрессивных подростков

В ОП России призвали ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

Подростков, которые регулярно совершают насильственные преступление, следует признавать полностью дееспособными с помощью принудительной эмансипации. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП России) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, чьи слова приводит ТАСС.

«Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые», — считает представитель палаты.

По его словам, на данный момент процедура эмансипации несовершеннолетнего может быть только добровольной. Однако в тех случаях, в которых повлиять на подростков никто не способен, то признавать его дееспособным необходимо в принудительном порядке.

