В США признались в неготовности к правде о Су-57 и его «чудовищах»

TNI: Российский истребитель Су-57 сильнее, чем США готовы признать
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

США не готовы говорить правду о российском истребителе пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО — Felon) и его «чудовищах». Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Российский Су-57 Felon сильнее, чем Америка готова признать», — говорится в заголовке публикации.

Автор пишет, что российские самолеты не столь совершенны, как американские, но они в столкновениях с Западом смогут за себя постоять. «На самом деле Су-57 имеет огромное значение. Нет, Кремль даже не пытается создать клон F-22 Raptor. Он создал нечто уникальное для России — и крайне опасное для Запада», — утверждает Вайхерт.

Обозреватель отмечает, что не имеет смысла рассматривать Су-57 через призму американского F-22, поскольку Россия и США, как следует из опыта специальной военной операции (СВО), используют отличающиеся оборонные стратегии.

Автор пишет, что российская модель, предполагающая истощение противника и активное использование наземных систем противовоздушной обороны, достаточно эффективна и более практична, чем американская. «Су-57 обладает достаточными скрытностью и авионикой, превосходными ракетами, высокой маневренностью и мощными возможностями радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он превосходно адаптируется к боевым условиям», — уверяет автор.

Вайхерт называет Су-57 ракетным грузовиком с крыльями, а его ракету Р-73 — чудовищем с радиусом поражения до 400 километров и скоростью 6 Махов, которое способно уничтожать вражеские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, заправщики и другие воздушные системы, благодаря чему «вся архитектура воздушной войны США и НАТО посыплется».

Следствием этого обозреватель считает колоссальные издержки для США в плане обеспечения попыток компенсировать российские военные возможности. «В этом мире Су-57 гораздо опаснее, чем считают многие в Вашингтоне», — заключает автор.

В ноябре западный журнал Military Watch Magazine заметил, что российская управляемая ракета класса «воздух-воздух» Р-77М самолета Су-57 по ряду параметров превзошла американскую AIM-120D-3, которую начнут получать польские истребители F-35A и F-16C/D.

В том же месяце издание рассказало, что главное преимущество Су-57 перед американскими самолетами F-22 и F-35 — непрерывное совершенствование на основе реального боевого опыта, в частности, СВО.

